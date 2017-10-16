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منسق الأمم المتحدة لعملية السلام يجتمع مع رئيس الوزرا الفلسطيني

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مصراوي Masrawy

منسق الأمم المتحدة لعملية السلام يجتمع مع رئيس الوزرا الفلسطيني

04:43 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

منسق الأمم المتحدة لعملية السلام يجتمع مع رئيس الوزرا الفلسطيني

رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله

القاهرة - (مصراوي):

اجتمع منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، اليوم، مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله لمناقشة تنفيذ الاتفاق الفلسطيني- الفلسطيني الذي تم التوقيع عليه في القاهرة الخميس الماضي.

وينص الاتفاق على عودة معابر غزة إلى السلطة الفلسطينية بحلول 1 نوفمبر. وسيكون التنفيذ السريع والفعال لهذا البند واتخاذ خطوات ملموسة للتخفيف من حدة الأزمة الإنسانية أمرا حاسما لتمكين الفلسطينية بصورة فعالة في غزة.

والاتفاق هو أيضا خطوة هامة نحو تحقيق هدف الوحدة الفلسطينية في ظل سلطة وطنية فلسطينية ديمقراطية واحدة وشرعية.

وستواصل الامم المتحدة العمل مع القيادة الفلسطينية ومصر والمنطقة دعما لهذه العملية التي تعتبر حاسمة للتوصل الى حل تفاوضي بين دولتين وسلام مستدام.

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مصراوي Masrawy

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