وزير الأوقاف لمصراوي: 300% ارتفاعًا بإيرادات صناديق النذور
وزير الأوقاف لمصراوي: 300% ارتفاعًا بإيرادات صناديق النذور
04:48 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
الدكتور محمد مختار جمعة
كتب - محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن إيرادات صناديق النذور ارتفعت من 7 إلى 20 مليون جنيه خلال الثلاث سنوات الماضية بنسبة 300%.
وأضاف جمعة في تصريحات لمصراوي الاثنين، أن الرقابة المحكمة على صناديق النذور ساهمت في ارتفاع إيراداتها، مشيرا إلى أن عملية الفتح تكون مراقبة بالكاميرات وبحضور مندوب من الوزارة.
وأشار وزير الأوقاف، إلى تكثيف برامج التدريب للأئمة لرفع مستوياتهم خلال الفترة المقبلة.
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