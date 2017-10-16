أخبار عاجلة

نظام جديد لتأمين معابد الأقصر يتيح زيارتها ليلا -
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية -
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي -
إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية -
فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال -
أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

طوارئ بالمطار استعدادا لاستقبال وفود مؤتمر الشباب بشرم الشيخ

Google+ Print

مصراوي Masrawy

طوارئ بالمطار استعدادا لاستقبال وفود مؤتمر الشباب بشرم الشيخ

04:43 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

طوارئ بالمطار استعدادا لاستقبال وفود مؤتمر الشباب بشرم الشيخ

مطار القاهرة الدولي

كتب - طه عبيد:

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ؛ تزامنا مع بدء الاستعدادات الخاصة باستقبال الوفود المشاركة بمؤتمر "منتدى شباب العالم" ، والذي يعقد في شرم الشيخ 4 نوفمبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح ويستمر 6 أيام.

يذكر أنه تم تخصيص فرق من الخارجية والطيران وشركة الميناء لسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود وإعادة تسفيرهم إلى شرم الشيخ .
وصرحت مصادر بالمطار، أن توجيهات شريف فتحي وزير الطيران المدني، بضرورة تنظيم مجموعات مشتركة من العاملين بمختلف جهات المطار؛ لاستقبال الوفد المشاركة بالمؤتمر من مختلف دول العالم، ومن المتوقع مشاركة حوالي 3 آلاف شاب.

وأكدت المصادر، تنظيم مجموعات عمل وتخصيص كاونترات لإنهاء إجراءات الوصول، وتقوم فرق العلاقات بالتنسيق مع للطيران بتسفيرهم إلى شرم الشيخ، وإنهاء إجراءات سفر الوزراء وكبار الشخصيات من استراحة كبار الزوار.

وأضافت المصادر، أن العلاقات تضع لافتات المؤتمر على الطائرات المشاركة بنقل الوفود، وداخل صالات السفر والوصول بالمطار ليعلم الركاب بالمؤتمر وأهميته .

يتناول "منتدى شباب العالم"، الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من المحاور الهامة التي تناقش قضايا تهم الشباب حول العالم، من بينها محور قضايا شبابية عالمية وتتضمن مناقشة قضايا الإرهاب، والتغيرات المناخية، والهجرة غير المنتظمة واللاجئين.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • سامح شكري يغادر إلى سلوفينيا في أول زيارة لوزير مصري

    أخبار

  • تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي بمجموعة من الوزراء

    أخبار

  • تكريم 186 عالمًا وباحثًا من الفائزين بجوائز الدولة للأعوام الثلاث

    أخبار

  • خاص| مصادر تكشف هروب مدير أمن جامعة بنها صاحب "الفيديوهات الجنسية"

    أخبار

إعلان

f7d6c333a0.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)

«كلنا معاك»: مع السيسي المواطن هياخد حقه بما يُرضي الله (فيديو)