طوارئ بالمطار استعدادا لاستقبال وفود مؤتمر الشباب بشرم الشيخ

كتب - طه عبيد:

أعلنت سلطات مطار القاهرة الدولي، حالة الطوارئ؛ تزامنا مع بدء الاستعدادات الخاصة باستقبال الوفود المشاركة بمؤتمر "منتدى شباب العالم" ، والذي يعقد في شرم الشيخ 4 نوفمبر القادم تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ويستمر 6 أيام.

يذكر أنه تم تخصيص فرق من الخارجية والطيران وشركة الميناء لسرعة إنهاء إجراءات وصول الوفود وإعادة تسفيرهم إلى شرم الشيخ .

وصرحت مصادر بالمطار، أن توجيهات شريف فتحي وزير الطيران المدني، بضرورة تنظيم مجموعات مشتركة من العاملين بمختلف جهات المطار؛ لاستقبال الوفد المشاركة بالمؤتمر من مختلف دول العالم، ومن المتوقع مشاركة حوالي 3 آلاف شاب.

وأكدت المصادر، تنظيم مجموعات عمل وتخصيص كاونترات لإنهاء إجراءات الوصول، وتقوم فرق العلاقات بالتنسيق مع مصر للطيران بتسفيرهم إلى شرم الشيخ، وإنهاء إجراءات سفر الوزراء وكبار الشخصيات من استراحة كبار الزوار.

وأضافت المصادر، أن العلاقات تضع لافتات المؤتمر على الطائرات المشاركة بنقل الوفود، وداخل صالات السفر والوصول بالمطار ليعلم الركاب بالمؤتمر وأهميته .

يتناول "منتدى شباب العالم"، الذى يعقد بمدينة شرم الشيخ تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، العديد من المحاور الهامة التي تناقش قضايا تهم الشباب حول العالم، من بينها محور قضايا شبابية عالمية وتتضمن مناقشة قضايا الإرهاب، والتغيرات المناخية، والهجرة غير المنتظمة واللاجئين.​