سامح شكري يغادر إلى سلوفينيا في أول زيارة لوزير مصري
سامح شكري يغادر إلى سلوفينيا في أول زيارة لوزير مصري
04:41 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
سامح شكري وزير الخارجية
كتب – طه عبيد:
غادر مطار القاهرة الدولي سامح شكري وزير الخارجية، متجها إلى العاصمة السلوفينية لوبليانا في أول زيارة يقوم بها وزير خارجية مصري إلى سلوفينيا.
يلتقي شكري خلال الزيارة -التي تستغرق يومين - بكل من الرئيس السلوفيني بوروت باهور، بالإضافة إلى رئيس الوزراء ميرو سيرار، ووزير الخارجية كارل إيريافيتش .
وصرحت مصادر دبلوماسية، أنه تم إنهاء إجراءات سفر وزير الخارجية والوفد المرافق له في استراحة كبار الزوار بالمطار، على الطائرة النمساوية المتجهة إلى فيينا ومنها إلى سلوفينيا.
وقال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الزيارة تهدف للبناء على الزخم الذي تولد عن زيارة الرئيس السلوفيني إلى مصر في ديسمبر 2016، والتي كانت أول زيارة لرئيس سلوفيني إلى مصر.
وأكد "أبو زيد"، أن ذلك يعكس الرغبة المشتركة في تعزيز العلاقات الثنائية وتفعيل أطر التعاون بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، على ضوء عضوية سلوفينيا في الاتحاد الأوروبي، وتفهم الجانب السلوفيني للتحديات التي تمر بها مصر خلال الفترة الحالية.
وأشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إلى وجود حرص كبير من الجانبين المصري والسلوفيني على إعطاء دفعة كبيرة للتعاون الاقتصادي والتجاري على النحو الذي يعكس قوة ومتانة العلاقات بين البلدين.
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