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وكيل "اقتصادية النواب": استدعاء المصيلحي لبحث فساد "تنمية التجارة الداخلية"

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مصراوي Masrawy

وكيل "اقتصادية النواب": استدعاء المصيلحي لبحث فساد "تنمية التجارة الداخلية"

04:29 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

النائب مدحت الشريف

كتبت- عايدة رضوان:

قال النائب مدحت الشريف، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن وزير والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أبلغ اللجنة الانتهاء من قاعدة البيانات الجديدة الخاصة بالمقيدين بمنظومة الدعم السلعي، والتي تهدف لتقديم الخدمات بطريقة أفضل ‏وأسرع للمستفيدين.

كانت وزارة الإنتاج الحربي بالتعاون مع وزارتي التموين والاتصالات، عملت على إعداد قاعدة بيانات جديدة، من خلال إدخال وتحديث بيانات 19 مليون مواطن، عن طريق تصحيح وإضافة الرقم القومي؛ استعدادًا لإصدار أول قاعدة بيانات سليمة ومطابقة لبيانات الرقم القومي، تضم 70 مليون مواطن من المستفيدين من منظومة الدعم.

وأضاف الشريف، في تصريحات لـمصراوي، الاثنين، أنه من المقرر استدعاء وزير التموين للمجلس خلال دور الانعقاد الجاري.

وأشار إلى ان استدعاء الوزير؛ لبحث عدة موضوعات، أبرزها: "جهاز تنمية التجارة الداخلية، وكافة الأنشطة الخاصة به، واستبيان مدى توافقها مع القوانين واللوائح المنظمة لشئونه، ومراجعة بعض النقاط المتمثلة في مخالفة تشكيل مجلس إدارة الجهاز للقرار الجمهوري الصادر بتشكيله، ووجود شبهات فساد في تصرفات الجهاز فيما يخص الأراضي التي تم تخصيصها".​

 

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مصراوي Masrawy

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