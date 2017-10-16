وزير الأوقاف لمصراوي: 3400 مسجد مغلق على مستوى الجمهورية
وزير الأوقاف لمصراوي: 3400 مسجد مغلق على مستوى الجمهورية
04:10 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
الدكتور محمد مختار جمعة
كتب - محمود مصطفى:
قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه يوجد ما يقرب من 3400 مسجد مغلق على مستوى الجمهورية.
وأضاف جمعة في تصريحات لمصراوي الاثنين، أنه تم وضع خطة لإحلال وتجديد وصيانة جميع المساجد، ولن يكون هناك أي مسجد مغلق بحلول العام المالي 2019-2020.
وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة لن تدخر جهدا في صيانة وإعمار بيوت المولى عز وجل.
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