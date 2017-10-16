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وزير الأوقاف لمصراوي: 3400 مسجد مغلق على مستوى الجمهورية

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مصراوي Masrawy

وزير الأوقاف لمصراوي: 3400 مسجد مغلق على مستوى الجمهورية

04:10 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

وزير الأوقاف لمصراوي: 3400 مسجد مغلق على مستوى الجمهورية

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه يوجد ما يقرب من 3400 مسجد مغلق على مستوى الجمهورية.

وأضاف جمعة في تصريحات لمصراوي الاثنين، أنه تم وضع خطة لإحلال وتجديد وصيانة جميع المساجد، ولن يكون هناك أي مسجد مغلق بحلول العام المالي 2019-2020.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أن الوزارة لن تدخر جهدا في صيانة وإعمار بيوت المولى عز وجل. ​

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مصراوي Masrawy

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