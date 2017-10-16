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شيخ الأزهر: نقل تجربة "بيت العائلة" للخارج يقدم صورة مشرفة لمصر

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مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر: نقل تجربة "بيت العائلة" للخارج يقدم صورة مشرفة لمصر

04:08 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ظهر الاثنين، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في إطار مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين بيت العائلة المصرية ووزارة الهجرة.

وقال الإمام الأكبر، إن الأزهر الشريف حريص على التواصل مع المصريين في الخارج؛ لربطهم بوطنهم الأم ، والحفاظ على هويتهم الثقافية والحضارية المصرية والعربية، مع تشجيعهم على الاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم التي يعيشون بها.

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