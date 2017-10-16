شيخ الأزهر: نقل تجربة "بيت العائلة" للخارج يقدم صورة مشرفة لمصر
شيخ الأزهر: نقل تجربة "بيت العائلة" للخارج يقدم صورة مشرفة لمصر
04:08 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
الدكتور أحمد الطيب
كتب - محمود مصطفى:
استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ظهر الاثنين، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، في إطار مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين بيت العائلة المصرية ووزارة الهجرة.
وقال الإمام الأكبر، إن الأزهر الشريف حريص على التواصل مع المصريين في الخارج؛ لربطهم بوطنهم الأم مصر، والحفاظ على هويتهم الثقافية والحضارية المصرية والعربية، مع تشجيعهم على الاندماج الإيجابي في مجتمعاتهم التي يعيشون بها.
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