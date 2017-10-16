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بروتوكول بين الأزهر ووزارة الهجرة لنشر "بيت العائلة المصرية" بالخارج

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مصراوي Masrawy

بروتوكول بين الأزهر ووزارة الهجرة لنشر "بيت العائلة المصرية" بالخارج

04:06 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

السفيرة نبيلة مكرم

كتب - محمود مصطفى:

وقع الدكتور محمود حمدي زقزوق، أمين عام بيت العائلة ‏المصرية، والسفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، الاثنين، ‏بروتوكول تعاون لنشر مبادرة "بيت العائلة المصرية" بين أبناء الجاليات المصرية في الخارج.

ويحظى "بيت العائلة المصرية"، برعاية الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر وقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.‏

وشكرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، شيخ الأزهر على رعايته للمبادرة والدور الذي يقوم به لنشر صحيح الدين في الداخل والخارج، مشيرة إلى أن بيت العائلة من أهم المبادرات الناجحة في جمع ‏شمل الشعب المصري.

وأوضحت الوزيرة أن البروتوكول يستهدف أن يصبح "بيت العائلة" بمثابة "مظلة وطنية" تجمع ‏المصريين في الخارج، تحت سقفها، بما يحافظ على ‏وحدة النسيج الوطني، داخليا وخارجيا.


بدوره، أشاد الدكتور محمود حمدي زقزوق، أمين عام بيت العائلة ‏المصرية، بجهود وزارة الهجرة في التواصل الفعال مع المصريين في الخارج، وربطهم بما يشهده الداخل المصري من تفاعلات وأحداث، مشددا على أن "بيت العائلة المصرية" سيساهم بفاعلية في تعزيز هذا التواصل.


أُنشىء بيت العائلة المصرية في عام 2011، برئاسة شيخ الأزهر وبابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، ويقع مقره الرئيسي في مشيخة ‏الأزهر بالقاهرة، ‎وهو يتكون من عدد من العلماء المسلمين ورجال الكنيسة القبطية وممثلين من الطوائف المسيحية في ، وعدد من المفكرين والخبراء‎.‎​

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