الحلقة 16 من "سكر وسط": "جميل" يكتشف علاقة "سعاد" بـ"جلال"

كتب : محمود عباس الأحد 28-07-2013 02:11

بدأت أحداث الحلقة 16 من مسلسل "سكر وسط" برفض جومانة النقاش في إعطاء نبيل الحق في زيارة ولده إلا في المدة التي تحددها فقط، وتزعم بأن زيارة نبيل لولدها ستتسبب في تشويشه.

وينوي رضوان شراء قطعة أرض جديدة لبناء قرية سياحية على أعلى مستوى ممكن والاستفادة منها في أعماله، وتنتقل الحلقة إلى جهاد الذي يتخلى عن إنذاره لشقيقه أبو نبيل بإخلاء البيت في مقابل مد عقد الإيجار له بمبلغ مالي ضخم للغاية، ويخبر وائل حبيبته عزة بضرورة إنهاء العلاقة بينهما بعد كل ما حدث لعدم ضمانه لمستقبل تلك العلاقة ولكنها تعلن وقوفها بجانبه وتمسكها به بشدة، وتكتشف سعاد، زوجة عصام، بمعرفة جميل بحقيقة علاقتها مع الدكتور جلال ولكنها تنكر تلك العلاقة على أنه يصر على إقامة علاقة معها في مقابل كتمان سرها مع الطبيب وتوافق سعاد بعد مفاوضات طويلة معه، وتستطيع سمر إيجاد بيت بسعر رخيص فيقرر والدها أبونبيل الذهاب معها والتفاوض على شراء بيتين له ولأولاده، وتنتهي الحلقة بإعلان جهاد عن رغبته في بيع بيته وشقيقه أبونبيل، رغم قيام الأخير بتوقيع إجار للبيت لمدة معينة منه.

يذكر أن مسلسل "سكر وسط" من تأليف مازن طه وإخراج المثنى صبح، وبطولة عباس النوري، نادين تحسين بيك، هبة نور، ميلاد يوسف، صباح الجزائري، محمد خير الجراح، ضحى الدبس، سوسن ميخائيل.