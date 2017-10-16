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"الإسكان": مرحلة تكميلية للخاسرين من قرعة أراضي الـ24 ألف قطعة

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مصراوي Masrawy

"الإسكان": مرحلة تكميلية للخاسرين من قرعة أراضي الـ24 ألف قطعة

04:03 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

قرعة أراضي الإسكان

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح مرحلة تكميلية من قرعة أراضي الإسكان "الاجتماعي- المتميز – الأكثر تميزا"، للخاسرين في قرعة الـ24 ألف قطعة التي تم طرحها في الفترة من 6 إلى 29 أغسطس الماضي.

وأكدت وزارة الإسكان، في بيان صحفي، الاثنين، أن المرحلة التكميلية سيتقدم لها كل من تنطبق عليه الشروط ولم يسحب مقدم الحجز، لافتة إلى أنه سيسمح له التقدم بالحجز في القرعة المقبلة، ويمكن فتح حساب خاص تحت مسمى الحساب المميز لحجز أراضي القرعة، بفروع بنك الإسكان والتعمير.

وأعلنت الوزارة، مواعيد إجراء قرعة أراضي الـ24 ألف قطعة، التي تشمل أراضي للإسكان الاجتماعي والمميز والأكثر تميزًا.

وتبدأ قرعة أراضي الإسكان الأكثر تميزا في 22 أكتوبر، وتنتهي 28 من الشهر ذاته، بينما تُجرى قرعة أراضي الإسكان المتميز من 5 حتى 11 نوفمبر، أما قرعة أراضي الإسكان الاجتماعي، فمن 9 حتى 25 نوفمبر. ​

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