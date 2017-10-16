الآلاف يشيعون جثمان «شهيد العريش» في البحيرة (صور)

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شيع الآلاف من أهالي قرية الضهرية، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، اليوم الإثنين، جثمان رقيب قوات مسلحة رضا أحمد عبدالحميد، الذي استشهد جراء الحادث الإرهابي بمنطقة كرم القواديس بمدينة العريش.

وردد المشاركون في الجنازة هتافات "لا إله الإ الله.. الشهيد حبيب الله"، وأخرى مناهضة للإرهاب، مطالبين بالقصاص العادل.

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وقال إبراهيم جنيدي، أحد أهالي القرية، إن الشهيد كان متزوجا ولديه طفلان هما "سيف وأحمد"، وكان يتمتع بحب واحترام الجميع "ربنا يصبرنا على فراقك، في الجنة إن شاء الله يا شهيد".

تقدم المشيعون العقيد علاء أبو غزالة، مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، وإبراهيم صالح رئيس مدينة إيتاي البارود، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.