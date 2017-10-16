زيادة جديدة في اشتراك فاتورة التليفون الأرضي لكل 3 أشهر

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بعد زيادة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر الجاري، انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، زيادة قيمة الاشتراك من 36 جنيهًا لكل 3 أشهر إلى 45 جنيهًا عن كل ثلاثة أشهر.

الزيادة تم تطبيقها بعد ارتفاع تكلفة الاشتراك في الإنترنت، كما يمكن معرفة قيمة وتفاصيل فاتورة التليفون لشهر أكتوبر 2017 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات على شبكة الإنترنت الذي تم تحديثه مؤخرًا عقب إطلاق شبكة we.

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ولمعرفة قيمة الفاتورة الخاصة تتم كتابة كود المحافظة أو المنطقة ثم كتابة رقم التليفون الأرضي المطلوب الاستعلام عن قيمة فاتورته.

يذكر أن أسعار الإنترنت بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على "ADSL" زادت بنسبة 14% على أسعار الإنترنت لجميع الشركات المقدمة للخدمة في مصر، بداية من اشتراك يوليو 2017، وهو ما تسبب في رفع قيمة فاتورة التليفون.