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زيادة جديدة في اشتراك فاتورة التليفون الأرضي لكل 3 أشهر

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زيادة جديدة في اشتراك فاتورة التليفون الأرضي لكل 3 أشهر زيادة جديدة في اشتراك فاتورة التليفون الأرضي لكل 3 أشهر

التحرير

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بعد زيادة فاتورة التليفون الأرضي عن شهر أكتوبر الجاري، انتقد رواد مواقع التواصل الاجتماعي، زيادة قيمة الاشتراك من 36 جنيهًا لكل 3 أشهر إلى 45 جنيهًا عن كل ثلاثة أشهر.

الزيادة تم تطبيقها بعد ارتفاع تكلفة الاشتراك في الإنترنت، كما يمكن معرفة قيمة وتفاصيل فاتورة التليفون لشهر أكتوبر 2017 عبر موقع الشركة المصرية للاتصالات على الإنترنت الذي تم تحديثه مؤخرًا عقب إطلاق شبكة we.

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ولمعرفة قيمة الفاتورة الخاصة تتم كتابة كود المحافظة أو المنطقة ثم كتابة رقم التليفون الأرضي المطلوب الاستعلام عن قيمة فاتورته.

يذكر أن الإنترنت بعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة على "ADSL" زادت بنسبة 14% على أسعار الإنترنت لجميع الشركات المقدمة للخدمة في ، بداية من اشتراك يوليو 2017، وهو ما تسبب في رفع قيمة فاتورة التليفون.

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