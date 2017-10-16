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نائب يطالب وزير الصحة بسرعة تقديم قانون تجريم زواج الأطفال

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نائب يطالب وزير الصحة بسرعة تقديم قانون تجريم زواج الأطفال نائب يطالب وزير الصحة بسرعة تقديم قانون تجريم زواج الأطفال

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طالب النائب جمال عباس، عن حزب المصريين الأحرار عن دائرة أسيوط، بمجلس النواب، أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، بسرعة تقديم قانون تجريم زواج الأطفال للبرلمان لمناقشته.

وقال عباس في بيان، اليوم، الإثنين، إنه وفقًا لنتائج المسح الصحي السكاني الأخير تبين أن 14.6% من الفتيات المُتزوجات في يتزوجن في سن من 15 إلى 19 سنة، وهذه ظاهرة لا بد من أن تتدخل لمواجهتها في أسرع وقت حفاظًا على الأطفال، مُشيرًا إلى أن زواج الأطفال له أبعاد اجتماعية سلبية تهدد المجتمع المصري في المستقبل القريب أو البعيد.

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كما أكد عضو لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان، أن تشريع هذا القانون سيسهم بشكل جذري في حل تلك العقبة التي تهدد مستقبل الأطفال في مصر، مُطالبًا اللجنة التشريعية والدستورية بالبرلمان برئاسة المستشار بهاء أبوشقة بإعداد مشروع قانون تجريم زواج الأطفال في حال تأخر الحكومة عن تقديمه للمجلس.

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