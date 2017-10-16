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لجنة القوى العاملة: نحن في حيرة بين الحكومة والعمال.. والوزارة تقول ولا تعمل

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لجنة القوى العاملة: نحن في حيرة بين الحكومة والعمال.. والوزارة تقول ولا تعمل لجنة القوى العاملة: نحن في حيرة بين الحكومة والعمال.. والوزارة تقول ولا تعمل

التحرير

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وجه جبالي المراغي، رئيس لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، طلبا إلى المستشار محمد جميل، رئيس جهاز التنظيم والإدارة، لإرسال نسخة من اللائحة التنفيذية الحالية لقانون الخدمة المدنية لمناقشتها داخل اللجنة.

وقال النائب، خلال اجتماع لجنة القوى العاملة، اليوم الإثنين، إن ما تتحدث عنه شيء وما يقوله لنا العمال شيء آخر، ونحن في حيرة لأنه ليس معنا نسخة من اللائحة وعلينا أن نفصل في الأمر بالحق.

وأكد المراغي أن مشروع قانون العمل يعتبر حياة للشباب ويجب أن يكون منظما بين العامل وصاحب العمل وأن يكون متوازنا، مؤكدا أنه سيتم استدعاء أصحاب الأعمال للانتهاء من مشروع القانون، وحتى لا يتحول إلى قانون سيئ السمعة مثل القانون رقم 12 المعمول به حاليا.

وطالب بعقد جلسة بحضور اتحادات الصناعات، لمناقشة مشروع قانون العمل المنتهى من صياغته للوصول لأفضل صيغة، مضيفًا أنه يجب مراعاة بكل دقة الاتفاقيات الدولية ومعايير منظمة العمل الدولية ومراعاة ظروف الدولة والدستور.

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وانتقدت النائبة جليلة عثمان، عضوة لجنة القوى العاملة، ردود وزارة القوى العاملة فيما يتعلق بمشروع قانون العمل، مشددة على ضرورة النظر في مشروع القانون بشكل كامل بعد التشاور مع ممثلي العمال وأصحاب الأعمال.

وقالت النائبة: «نحن نريد من الوزارة إحصائيات وافية وليس بيانات، وما تم في العديد من الملفات مثل التدريب الذي يتم صرف جزء كبير من ميزانية الوزارة عليه».

وتابعت: «علينا أن نتابع أحوال الوزارة لإصلاح أحوالها ولرفع الحرج عن الوزير محمد سعفان، بصفته نقابيا سابقا».

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التحرير

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