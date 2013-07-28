الحلقة (18) من "حاميها وحراميها": رجال "الطوخي" يعتدون على "دنيا" و"الطوبجي"

كتب : محمد صبري الأحد 28-07-2013 02:15

في الحلقة الثامنة عشرة من مسلسل "حاميها وحراميها"، قتل "ميشو" الضابط "عادل" بمساعدة "التركي"، في المهمة التي كلفهم بها "الخولي".

فيما يذهب "زكي" إلى مكان إقامة "ميشو" ويدمر المكان ويعتدي على "دنيا" وأبيها بالضرب بمساعدة بعض الرجال.

ويعلم "ميشو" أن "الطوبجي" في خطر وعندما يذهب إليه يجد أنه تم الاعتداء عليه بالضرب الشديد من رجال "الطوخي"، ويلفظ "الطوبجي" أنفاسه الأخيرة بين يدي "ميشو".

ويغضب "ميشو" غضبا شديدا لما يحدث ويقرر الانتقام من "زكي" ورجال "الطوخي"، فيذهب إلى مكان تواجد "زكي" ويضربه ويأمره أن يطلب من رجال "الطوخي" الحضور كما هو الاتفاق بينهم ليقوم هو بالانتقام منهم.

ويتابع "صفوت نصار" آخر أخبار "عنتر" من خلال "الخولي"، ويخبره "الخولي" بما يقوم به "عنتر" في الآونة الأخيرة من بعض الأعمال الخاصة به.

المسلسل من إخراج: عصام شعبان، وتأليف: محسن رزق، ومن بطولة: سامح حسين، عايدة رياض، إنجي وجدان، مي كساب.