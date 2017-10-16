بالصور.. زغاريد وهتافات ضد الإرهاب في جنازة "جهاد الكيال" بدمياط

دمياط - محمد إبراهيم:

شيع الآلاف من أهالي محافظة دمياط، اليوم الإثنين، جثمان شهيد الواجب الوطني جهاد مصطفى الكيال، والذي استشهد خلال العمليات العسكرية التي شهدتها مدينة العريش بشمال سيناء، أمس الأحد

وتقدم الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ الإقليم صفوف المشيعين، في حضور اللواء إيهاب خيرت مدير أمن دمياط، واللواء سامي حمودة السكرتير العام للمحافظة، واللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد، وعدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية، في مشهد جنائزي مهيب وسط حالة من الحزن، عقب وصول جثمان الشهيد إلى مسقط رأسه بقرية شرمساح ملفوفًا بعلم مصر من مسجد القرية.

وردد الأهالي هتافات منددة بالإرهاب، كما أطلقت سيدات القرية الزغاريد أثناء تشييع الجنازة.