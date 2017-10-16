عاطل بكرداسة.. هرب من السجن وسقط ببندقية خرطوش
عاطل بكرداسة.. هرب من السجن وسقط ببندقية خرطوش
04:02 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
مديرية أمن الجيزة
كتب - محمد شعبان:
تكثف مديرية أمن الجيزة، من جهودها في ملاحقة الهاربين من الأحكام القضائية بمنطقة كرداسة.
وتمكنت مأمورية بقيادة العميد خالد كامل، مأمور قسم كرداسة، والمقدم إسلام سمير، رئيس المباحث، من ضبط عاطل يدعى "رجب"، هارب من حكم بالسجن 15 عاما، وبحوزته بندقية خرطوش غير مرخصة.
أمام العقيد حسام أنور، مفتش مباحث شمال أكتوبر، أقر المتهم بالحكم الصادر ضده، وبحيازته للسلاح بقصد الدفاع عن النفس.
حُرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
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