وزير التنمية المحلية: سنزرع 10 ملايين شجرة منتجة في مصر

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أعلن الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الاثنين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده بديوان عام محافظة بورسعيد، عن مبادرة لتحويل بورسعيد إلى محافظة خضراء.

وأشار "الشريف"، خلال المؤتمر الذي عقده بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، إلى أن المحافظات الخضراء أحد المحاور العشرة للتنمية المحلية، حيث أنه سيتم زرع 10 ملايين شجرة منتجة في مصر كلها، بجانب الاهتمام بالحدائق التراثية مثل القناطر الخيرية والمنتزه وغيرها.

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وشدد الوزير، على ضرورة تحويل كل عمود في بورسعيد وكل الوحدات المحلية لتستخدم لمبات "ليد" لتوفير الطاقة ضمن مبادرة المحافظة الخضراء، وتعميم تلك اللمبات الموفرة بجميع المنازل والمنشآت ضمن حملة توعية لتصبح بورسعيد محافظة خضراء في الطاقة مما يساهم في توفير الطاقة وتوفير 80% من قيمة فاتورة الكهرباء للمواطن، مؤكدا أهمية وضع نظام لترشيد المياه، وتحويل بورفؤاد إلى محمية تراثية.