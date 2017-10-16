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محافظ بني سويف ونائب مدير الأمن يشيعان جثمان شهيد سيناء (صور)

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محافظ بني سويف ونائب مدير الأمن يشيعان جثمان شهيد سيناء (صور) محافظ بني سويف ونائب مدير الأمن يشيعان جثمان شهيد سيناء (صور)

التحرير

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شيع الآلاف من أهالي محافظة بني سويف، اليوم الاثنين، في جنازة مهيبة، جثمان الشهيد مجند أسامة فراج محمد 21 سنة، ابن قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر شمال المحافظة والذي استشهد أمس الأحد بسيناء.

وخرج الجثمان ملفوفًا بعلم ومحمولاً على سيارة إطفاء في جنازة عسكرية بعد صلاة الجنازة من مسجد عمر بن عبد العزيز بوسط مدينة بني سويف، يتقدمها المهندس شريف حبيب محافظ الإقليم، واللواء عادل حجازي نائب مدير أمن بني سويف، والعقيد محمود عبد المجيد المستشار العسكري، والنائب هشام مجدي عضو مجلس النواب عن دائرة ناصر، والعديد من القيادات الأمنية والتنفيذية والشعبية.

وقال محافظ بني سويف إن الأعمال الإرهابية لن تنال من عزيمة الشعب المصري في مواجهة الإرهاب، وكل من تسول له نفسه العبث بأمن واستقرار الوطن، بل تزيدنا إصرارًا على استكمال مسيرة البناء والتنمية.

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