بعد احتجازهم 30 يومًا.. إخلاء سبيل قيادات الضرائب والكهرباء بكفالة مالية

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على مدى 30 يومًا مضت منذ القبض على 11 نقابيًا من نقابات الضرائب العقارية والعامة، والعاملين بالكهرباء، قررت محكمة طنطا الابتدائية اليوم الإثنين رفض استئناف نيابة طنطا على قرار إخلاء سبيل 9 من نقابيي الضرائب العقارية والكهرباء، وأيدت إخلاء سبيلهم بكفالات قدرها 45 ألف جنيه، بواقع 5 آلاف لكل منهم.

وذكر ياسر سعد المحامي بالتعاونية القانونية إن قاضي المعارضات بمحكمة جنح مستأنف طنطا قرر إخلاء سبيل النقابيين التسعة، بكفالة 5 آلاف جنيه لكل منهم، وهم المحبوسون على ذمة المحضر رقم 12004 لسنة 2017 المتهمين فيه بالتظاهر والتحريض عليه يوم الثلاثاء الموافق 19 سبتمبر الماضي.

وأشار سعد إلى أن الكفالات تم جمعها في خلال نصف الساعة من صدور القرار، مؤكدًا أن القرار الذي صدر كان مستحقا للنقابيين وخاصة أنهم لم يرتكبوا حتى مخالفة لما نص عليه قانون التظاهر، الذي تقدم زملاؤهم من نقابة الضرائب العامة وفقًا لمواده بطلب لتنظيم وقفة احتجاجية لم تتم بعد القبض عليهم من منازلهم.

وأوضح جمال عويضة الأمين العام لنقابة الضرائب العقارية أنه سيتم عقد اجتماع طارئ بعد أن يتم خروج زملائهم من سجن "سبر باي" بطنطا، بعد تنفيذ قرار المحكمة بإخلاء سبيلهم، لبحث الخطوات التي سيتم اتخاذها بشأن المواقف القانونية لكل منهم بمصلحته وفقًا لقواعد العمل المنصوص عليها في القانون.

وأشار عويضة إلى أن الكفالات تم جمعها من اشتراكات الأعضاء وتبرعات زملائهم من المصلحة، مؤكدًا أنهم لم يرتكبوا جريمة من الأساس حتى يتم ملاحقتهم أمنيًا، ومواجهتهم لمثل هذه الاتهامات، بالرغم من اتباعهم الإجراءات القانونية وفقًا لما ينص عليه قانون التظاهر، كما فعل زملاؤهم بمصلحة الضرائب العامة.

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في السياق ذاته أوضح كمال أبو عيطة أن عددا من الزملاء النقابيين المحبوسين وهو على رأسهم، سيتابعونهم فور خروجهم من المحكمة حتى خروجهم من سجن "سبر باي" بمدينة طنطا في محافظة الغربية.

وأكد أبو عيطة لـ"التحرير" أن نقابة الضرائب العقارية ستستمر في أنشطتها بكافة أفرعها على مستوى محافظات الجمهورية، وأن الهجمة التي تعرضت لها النقابة -حسب قوله- لن تتأثر النقابة بها، وستستكمل مسيرة عملها النقابي، وستدافع عن وجود مشروع يكفل الحق في إنشاء نقابات مستقلة بأيدي العمال، والتأكيد على أهمية التفاوض والحوار مع العمال، بدلًا من التعامل الأمني معهم، كما ذكر.

يُشَار إلى أنه في 27 سبتمبر الماضي، قررت غرفة المشورة بمحكمة جنوب الجيزة، إخلاء سبيل كل من طارق إبراهيم ومحمد بسيوني، من نقابة الضرائب العامة بضمان محل إقامتيهما، على ذمة التحقيقات في القضية رقم ١٣٧٦٤ لسنة 2017، المتهمين فيها بالتظاهر بدون تصريح والتحريض عليه.

وجدير بالذكر أن النقابيين التسعة من نقابتي الضرائب العقارية والكهرباء، يواجهون ذات الاتهامات التي وُجِّهَت لإثنين من نقابة الضرائب العامة، ولكن على ذمة محضر آخر برقم 12004 لسنة 2017 إداري كفر الزيات.

كانت الأزمة قد بدأت عندما ألقت قوات الأمن القبض على 8 نقابيين من موظفي الضرائب العامة والعقارية، بينهم اثنان من العاملين بالكهرباء فجر 16 سبتمبر الجاري، كما ألقت القبض على طارق كعيب رئيس نقابة العاملين بالضرائب العقارية في 18 سبتمبر من أمام مستشفى كفر شكر أثناء توجهه لتلقي العلاج، وذلك على خلفية مطالبة عدد من العاملين بالضرائب العامة بتنظيم وقفة احتجاجية بتصريح من الداخلية، التي على أثرها تم القبض على عدد ممن تقدموا بطلب لقسم الشرطة لاستخراج التصريح.