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الحلقة (17) من مسلسل خيبر... يهود "بني قريظة" ينقضون عهدهم مع المسلمين

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الحلقة (17) من مسلسل خيبر... يهود "بني قريظة" ينقضون عهدهم مع المسلمين الحلقة (17) من مسلسل خيبر... يهود "بني قريظة" ينقضون عهدهم مع المسلمين

كتب : ربيع ممدوح الأحد 28-07-2013 02:23

كشفت أحداث الحلقة السابعة عشر من المسلسل التاريخي "خيبر" عن استمرار محاصرة جيش أحزاب الكفر، للمسلمين المحتميين بالخندق، فيما يحميهم من الخلف "بني قريظة" التي بينها وبين المسلمين معاهده.

وكشفت أحداث الحلقة أيضا عن نجاح محاولة "حيي بن أخطب" لدفع "كعب بن أسد" سيد "بني قريظة" لنقض العهد مع المسلمين، والتحالف مع اليهود والاحزاب.

في المقابل عرض "نعيم بن مسعود" على محمد "ص" أن يقوم بخداع قومه "بني غطفان" والمشركين واليهود، الذين لا يعلمون عن اسلامه، وبالفعل توجه "نعيم" إلى اليهود في "بني قريظة" وأخبرهم بأن قريش واعوانها يمكن أن يذهبوا الي اموالهم وارضهم حال هزيمتهم، ويتركوكم في مواجة محمد وحدكم، وطالبهم باخذ رهائن منهم حتي يكملوا الحرب معهم، فوافقوه الرأي.

ومن ناحية أخرى، توجه "نعيم" الي قريش، وقومه من "غطفان" واخبرهم بان اليهود عادوا الي عهدهم مع محمد "ص" وانهم سوف يطلبون منكم رهائن لتسليمها للمسلمين فإن حدث فلا تسلموهم رهائن.

وانتهت أحداث الحلقة عند طلب يهود "بني قريظة" من الاحزاب بعض القادة والجنود ليحاربو معهم في صفوفهم لتتأكد عند قريش والاحزاب ما زعمه الصحابي الجليل "نعيم بن مسعود".

يذكر أن المسلسل تدور أحداثه في إطار تاريخي، حول غزوة "خيبر" التي قادها الرسول محمد (ص) خاتم الأنبياء ضد اليهود، في العام السابع من الهجرة النبوية.

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