«القوى العاملة» تهاجم وزير قطاع الأعمال وتطالب بتعديل قانون الخدمة المدنية

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عقدت اليوم لجنة القوى العاملة في مجلس النواب، اجتماعها الأول بعد انتخاب هيئة المكتب منذ أسبوعين، لمناقشة خطة عملها خلال دور الانعقاد الثالث، وتحديد أهم القضايا العمالية ومشروعات القوانين الملحة التي ستكون على أجندتها.

وطالب النائب محمد وهب الله، وكيل اللجنة، بضرورة استدعاء الوزير أشرف الشرقاوي، وقال: "إن الوزير تسبب في مشكلات كثيرة بين العمال وأحرج البرلمان سياسيا وهو ما لن نصمت عنه بعد الآن وسنقوم باتخاذ إجراءات رقابية مؤلمة معه إذا استمر في عدم وضوح الرؤية.

وأكد ضرورة عقد جلسة خاصة لمناقشة قانون الخدمة المدنية بالكامل، خصوصا أن هناك مشكلة أخرى فى صرف قيمة الإجازات للعاملين في الدولة الخارجين على المعاش.

وأوضح أن هناك لغطا كبيرا بسبب قانون الخدمة المدنية وطريقة تنفيذه وهو ما يستدعي تعديله أو تغيير اللائحة التنفيذية وتفسيراتها المغلوطة للقانون.

وتم التوافق بين أعضاء اللجنة على ضرورة إعادة النظر في القانون وإن استلزم تعديله حرصا على مصلحة العاملين في الدولة.

وحددت اللجنة خطة عملها في أول اجتماع لها اليوم منذ تشكيل هيئة المكتب في دور الانعقاد الثالث، وأكد وهب الله، أن التشريعات تأتي على رأس أولويات اللجنة، وفي مقدمتها قانون العمل، والمنظمات النقابية وحماية حق التنظيم، وقانون التأمين الصحي والتأمينات الاجتماعية.

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وأشار إلى أن اللجنة تعمل في مشروع قانون التنظيمات النقابية حريصة على التوافق مع اتفاقيات منظمة العمل الدولية، مع مراعاة التغيرات التي وقعت بعد تحول مصر من النظام الاشتراكي إلى النظام الرأسمالي، والقانون الحالي معمول به منذ القطاع العام، بينما الآن مصر توسعت في القطاع الخاص.

وأكد النائب عبد الرازق الزنط، أمين سر لجنة القوى العاملة، أن الموظفين يطالبون بتسوية حالة الموظف في سنوات عمله، وفقًا لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة ٢٠١٦، مشيرا إلى أن الجهاز المركزي فسر المادة بشكل خاطئ في اللائحة التنفيذية، وهو ما يستوجب استدعاء رئيس جهاز التنظيم والإدارة.

وطالب جمال عبد الناصر عقبي، وكيل لجنة القوى العاملة، بأن تقوم اللجنة بعمل جولات ميدانية لمواقع العمل، خصوصا للمصانع المتضررة والمتعثرة والمتوقفة عن العمل بشكل كامل أو جزئي.

وأشار النائب إلى أن هذه الجولات ستساعد بشكل كبير في التوصل إلى المشكلات التي يعاني منها العمال ومن ثم وضع الحلول اللازمة، وشدد على أهمية تنظيم جولات ميدانية خارج البلاد لتصحيح الصورة حول أوضاع العمال ووقف موجات الشائعات التي تطال مصر.

وأكد أن مؤسسات الدولة تلتزم بمعايير منظمة العمل الدولية، على عكس ما يتم ترويجه من خلال بعض الجماعات التي تستهدف الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد.

كانت اللجنة قد أجرت انتخابات هيئة مكتبها منذ أسبوعين وفاز النائب جبالي المراغي برئاسة اللجنة، وكل من محمد وهب الله وجمال عقبي بوكالة اللجنة، وعبد الرازق الزنط بأمانة السر.