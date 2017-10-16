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زيدان يُشيد بمستوى إيسكو المتطور ويحذر من خطورة كين

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زيدان يُشيد بمستوى إيسكو المتطور ويحذر من خطورة كين زيدان يُشيد بمستوى إيسكو المتطور ويحذر من خطورة كين

التحرير

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فلت ريال مدريد من نتيجة مخيبة جديدة في الدوري الإسباني في الجولة الأخيرة، أمس الأحد، أمام خيتافي بعد تحقيق الفوز بنتيجة 2-1 في الدقائق الأخيرة من المباراة بفضل العروض المميزة التي يقدمها إيسكو، وهو الأمر الذي أشاد به زيدان كثيرًا في المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء توتنهام غدًا في دوري أبطال أوروبا.

وقال زيدان عن تطور مستوى إيسكو الملحوظ، إن اللاعب الإسباني يدرك جيدًا اهميته للفريق وعندما يحتاج إليه الفريق يظهر دائمًا بشكل جيد، مشيرًا إلى أن أهم مميزات إيسكو هو قدرته على اللعب في أكثر من مركز.

وأضاف زيدان أن أفضل المراكز التي يتوجد بها إيسكو هي بالقرب من المهاجمين، مؤكدًا في الوقت ذاته على إجادته التامة للعب في وسط الميدان، مشيرًا إلى أنه يتطور يومًا بعد يوم ويتمتع بحلول إبداعية لا مثيل لها.

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وتطرق زيدان للحديث عن مهاجم توتنهام هاري كين، مشيرًا إلى أنه يعلم جيدًا بأنه لاعب جيد للغاية، موضحًا في الوقت ذاته أن السبيرز لا تتوقف عند حد كين فقط بل يتميز الفريق ككل بالقوة الكبيرة.

وعن الانتقادات التي وجهت لريال مدريد هذا الموسم، قال زيدان إنه لا يمكنه فعل أي شئ إزاء هذا الأمر حيث يحق للجميع قول أي شيء يحلو لهم، بينما يحاول هو من جانبه تقديم أفضل ما لديه من أجل الفريق.

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التحرير

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