إنشاء محطة لتوليد الكهرباء من معالجة القمامة بالبحيرة

البحيرة – أحمد نصرة:

استقبلت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الإثنين، وفد إحدى الشركات المصرية العاملة في مجال الطاقة لبحث مشروع إنشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية من معالجة القمامة بالمنطقة الصناعية بالطرانة بحوش عيسى، بالمشاركة مع شركة كورية.

ويقوم المشروع على معالجة 500 طن قمامة يوميًا وتحويلها إلى وقود لتشغيل محطة لتوليد الطاقة الكهربائية تصل إلى 20 ميجاوات/ساعة بتكلفة 225 مليون دولار، ويوفر مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة بالإضافة إلى تدريب كوادر من المهندسين والعاملين فى مجال تدوير القمامة وإنتاج الطاقة الكهربائية .

ووجهت المحافظ، بتذليل كافة العقبات وسرعة استخراج التراخيص والموافقات اللازمة من جميع الجهات المختصة لتنفيذ المشروع والذي يدار بنظام الـ BOT وسيتم نقل ملكية المحطة بالكامل للمحافظة بعد 25 عام، كما ستحصل المحافظة على قيمة إيجاريه للأرض التي ستخصص للمشروع كحق انتفاع.