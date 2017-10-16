العبادي يقرر رفع العلم العراقي فوق المناطق المتنازع عليها بكركوك
العبادي يقرر رفع العلم العراقي فوق المناطق المتنازع عليها بكركوك
03:47 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي
بغداد - (د ب أ):
قرر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، القائد العام للقوات المسلحة، اليوم الاثنين، رفع العلم العراقي فوق المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان العراق.
وذكر بيان وزعة المكتب الاعلامي للحكومة العراقية أن" القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي يأمر برفع العلم العراقي في المناطق المتنازع عليها".
وشرعت القوات العراقية منذ ساعات الفجر الأولى من اليوم الاثنين بالانتشار والسيطرة على مدينة كركوك فيما سارع المئات من عناصر البيشمركة الكردية بالانسحاب من ثكناتها ونقاط التفتيش في مناطق مندلي والسعدية وجلولاء وقرتبة في محافظة ديالي.
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