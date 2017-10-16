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بالصور.. الحقائب الصغيرة موضة مستمرة لـ 2018

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مصراوي Masrawy

بالصور.. الحقائب الصغيرة موضة مستمرة لـ 2018

04:01 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

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إعادة الألبوم

بالصور- استخدامات أخرى للجينز القديم.. تعرف عليها

الألبوم التالى

بالصور- استخدامات أخرى للجينز القديم.. تعرف عليها

كتبت- هاجر حاتم:

ظهرت الحقائب الصغيرة بقوة في أسابيع الموضة في نيويورك وإيطاليا، وهي موضة ظهرت منذ فترة وستظل متواجدة للعام المقبل.

الحقائب صغيرة الحجم لا ترتبط بملابس معينة، يمكنك تنسيقها مع كل قطع ملابسك، حتى السواريه منها، وهي الحرية التي منحها المصممون للمرأة، وأن تشعر بخفة الحركة وعدم التقيد.

في هذا الألبوم نستعرض لك مجموعة من الحقائب الصغيرة وتنسيقها بأكثر من طريقة من موقع pinterest.

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مصراوي Masrawy

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