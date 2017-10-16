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أيهما أفضل صحيًا الاستحمام قبل الطعام أم بعده؟

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مصراوي Masrawy

أيهما أفضل صحيًا الاستحمام قبل الطعام أم بعده؟

03:12 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

أيهما أفضل صحيًا الاستحمام قبل الطعام أم بعده؟

أيهما الأفضل صحيًا الاستحمام قبل الطعام أم بعده؟

كتب - هشام عواض:

"لا تستحم بعد الاكل"، كثيرًا ما يردد الأهل هذه النصحية لأبنائهم، مفضلين أن نستحم قبل الطعام حتى لا يحدث قيء ومشاكل صحية، وأثبت العلم صحة هذه المقولة بحسب ما نشرته "BBC" البريطانية.

وذكرت دراسات أنه يتداول كثيرًا مفهوم أنه الأفضل الاستحمام أولًا ثم تناول الطعام، وهذا صحيح، لأن عند تناول الطعام يتدفق الدم من الجسم إلى منطقة الجهاز الهضمي والمعدة لهضم الطعام.

وعند الاستحمام يتدفق الدم في أنحاء الجسم، وتتنشط الدورة الدموية، مما يجعل الجهاز الهضمي ليس قادرًا على الهضم بشكل جيد ومن ثم قد يصيب الشخص بمشاكل سوء الهضم. وبجانب هذا عندما تتناول الطعام قبل الاستحمام قد تصاب بالغثيان.

وعند امتلاء المعدة بالطعام تشعر بالنعاس للسبب نفسه إذ إن الدم يتركز حول المعدة وتنخفض الكميات التي تتدفق إلى الدماغ ما يؤدي إلى الشعور بالكسل أيضاً.

 

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