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المتحدث العسكري ينشر صور قتلى الإرهابيين في "القواديس"

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مصراوي Masrawy

المتحدث العسكري ينشر صور قتلى الإرهابيين في "القواديس"

03:51 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

العقيد أركان حرب تامر الرفاعي

كتب - مصطفى المنشاوي:

نشر العقيد أركان حرب تامر الرفاعي، المتحدث العسكري، الاثنين، مجموعة من الصور الخاصة بالعناصر الإرهابية، التي تم القضاء عليها في المحاولة الإرهابية الفاشلة لاستهداف نقاط تأمين قواتنا بمنطقة القواديس، أمس الأحد.

وكان الرفاعي، أعلن استشهاد 6 من أفراد القوات المسلحة أثناء محاولة إرهابية فاشلة لاستهداف نقاط تأمين منطقة كرم القواديس بالشيخ زويد.

كما نشر المتحدث العسكري العقيد أمس الأحد، مقطعًا مصورًا يظهر نجاح القوات الجوية المصرية في استهداف العناصر الإرهابية أثناء محاولة هروبهم بعد محاولة استهداف نقاط تأمين بمنطقة القواديس.

وينشر "مصراوي" صورة ضمن المجموعة التي نشرها المتحدث العسكري، تظهر الإرهابيين بعد سقوطهم. ​

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مصراوي Masrawy

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