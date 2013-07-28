الحلقة (17) من "جار القمر": نوح ينهي علاقته بعنود

كتب : الوطن الأحد 28-07-2013 02:24

في الحلقة السابعة عشرة من المسلسل الكويتي "جار القمر"، تعيش أسرة "أبوعارف" في قلق كبير بعد تعرض عارف لنزيف داخلي ونقله للمستشفى، إلا أن الطبيب أخبر "أبوعارف" بأنهم تمكنوا منوقف النزيف، وأن عارف سوف يفيق بعد يومين.

وتواصل عنود استغلالها لفاطمة التي تريد الزواج من والدها، فتطلب منها سيارة فتشتريها لها، فيما تقابل نوح مع حلا في الجامعة، فتتشاجر حلا مع نوح، وتخبره عنود أنها لا تريد شابا فقيرا مثله، فينهي العلاقة.

وتستمر محاولات التودد والتقرب من مروان إلى سعاد والعكس، حيث يزور مروان عارف في المستشفى لكي يقابل سعاد، التي تخبره في الهاتف قبل مجيئه بأنها تحبه.

يُذكر أن مسلسل "جار القمر"، بطولة إبراهيم الزدجال، لطيفة المجرن، إلهام الفضالة، يعقوب عبدالله، زهرة عرفات، جواهر، وليلى عبدالله.