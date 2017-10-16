وزير التموين يلتقي السفير الإيطالي لاستكمال المشروع القومي للصوامع

كتبت- عايدة رضوان:

التقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، السفير الإيطالي "جيما باولو"، في أول زيارة عمل رسمية للأخير، بعد تقديم أوراق اعتماده سفيرًا لروما بالقاهرة.

وبحث الاجتماع، استكمال برنامج مبادلة الديون من خلال المشروعات التي تتولى تنفيذها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

حضر الاجتماع اللواء الدكتور علاء فهمي، رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، واللواء شريف باسيلي، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصوامع، واللواء توفيق الشال، المنسق للمشروع، والدكتور أيمن عكرش، نائب رئيس اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية.

شهد الاجتماع، وفقًا للبيان الصادر الاثنين، متابعة المشروعات التي تشرف اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية على تنفيذها، واتفق الجانبان على تعديل مواصفات الصوامع المدرجة ضمن برنامج لإنشاء الصوامع باعتمادات مالية تبلغ 128 مليون جنيه من صوامع أفقية إلى صوامع رأسية.

ومن جانبه أشاد الدكتور علي المصيلحي، بعمق العلاقات المصرية الإيطالية واستمرار مساهمتها في مشروعات التنمية، فيما أعرب السفير الإيطالي عن سعادته بالعمل في مصر، مشيرًا إلى أن اللقاء يعد أول زيارة رسمية بعد تسلمه مهام عمله في القاهرة.​