شيخ الأزهر يستقبل سفير الأرجنتين الجديد بالقاهرة
شيخ الأزهر يستقبل سفير الأرجنتين الجديد بالقاهرة
03:43 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
الدكتور أحمد الطيب
كتب - محمود مصطفى:
استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الاثنين، إدواردو أنطونيو فاريلا، سفير الأرجنتين الجديد بالقاهرة.
وهنأ الإمام الأكبر السفير الأرجنتيني بمناسبة توليه مهمته الدبلوماسية كسفير لبلاده بالقاهرة، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والنجاح في عمله بمصر.
وأكد "الطيب" أن الأزهر يبذل جهودًا كبيرة لترسيخ السلام وثقافة الحوار في العالم؛ لإيمانه الكبير بأن السلام حق لجميع الناس.
وأكد شيخ الأزهر استعداده لدعم سفارة الأرجنتين بالقاهرة.
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