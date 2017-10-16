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شيخ الأزهر يستقبل سفير الأرجنتين الجديد بالقاهرة

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مصراوي Masrawy

شيخ الأزهر يستقبل سفير الأرجنتين الجديد بالقاهرة

03:43 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

شيخ الأزهر يستقبل سفير الأرجنتين الجديد بالقاهرة

الدكتور أحمد الطيب

كتب - محمود مصطفى:

استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الاثنين، إدواردو أنطونيو فاريلا، سفير الأرجنتين الجديد بالقاهرة.

وهنأ الإمام الأكبر السفير الأرجنتيني بمناسبة توليه مهمته الدبلوماسية كسفير لبلاده بالقاهرة، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والنجاح في عمله بمصر.

وأكد "الطيب" أن الأزهر يبذل جهودًا كبيرة لترسيخ السلام وثقافة الحوار في العالم؛ لإيمانه الكبير بأن السلام حق لجميع الناس.

وأكد شيخ الأزهر استعداده لدعم سفارة الأرجنتين بالقاهرة.​

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