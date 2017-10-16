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"علشان تبنيها": 171 نائبًا وقعوا على استمارات الحملة.. ولا علاقة لنا بالأمن

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مصراوي Masrawy

"علشان تبنيها": 171 نائبًا وقعوا على استمارات الحملة.. ولا علاقة لنا بالأمن

03:41 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

النائب كريم سالم

كتب – محمود رمزي:

كشف النائب كريم سالم، المتحدث الرسمى باسم حملة "عشان تبنيها"، وصول أعداد النواب الموقعين على استمارة الحملة 171 نائبا حتى الآن، وعدد المشاركين في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك" 400 ألف و753 مشتركًا.

وحول ما تردد على لسان بعض النشطاء السياسيين على مواقع التواصل الاجتماعي، عن دعم جهات أمنية للحملة قال "سالم": "لن نلتفت للهجوم الممنهج والمتعمد لتشويه صورة الحملة، ومحاولة عرقلة نجاحها على المستوى الشعبي في مدة وجيزة".

وأضاف: "ردود أفعال المواطنين فى القاهرة والمحافظات، والتفاعل مع الحملة، والانضمام لها، أكبر رد على هؤلاء".

يذكر أن حملة "علشان تبنيها" بدأت في 25 سبتمبر الماضي، ونجحت في ضم عدد كبير من النواب، والفنانين والرياضيين والمواطنين؛ لمطالبة الرئيس الترشح لفترة ثانية.​

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مصراوي Masrawy

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