الحلقة "17" من "حكاية حياة": حياة تتذكر رسائلها لأدهم وأختفاء هشام

كتب : فاطمة النشابي الأحد 28-07-2013 02:24

تتذكر حياة في بداية أحداث الحلقة السابعة عشر من مسلسل حكاية حياة، الرسائل التى كانت ترسلها لابنها أدهم وقتما كانت في المصحة النفسية.

يعترف وسف، لأدهم باكتشاف حقيقة خيانة إيناس له، حين كانت في حفلة إكرام.

يري عزت، سيارة دكتور هشام تحت منزل حياة مما يجعله يجري اصتالا بدكتورة سلوي لإخبارها التى على الفور تبلغ زوجة هشام.

تذهب رانيا زوجة هشام لمنزل حياة من أجل رؤية زوجها ولكنه لا تجده، مما يجعل حياة تذهب إلى منزل اشقائها لمقابلة يوسف وتنشب مشاجرة بينها وبين ندي ونجوي، يتوعد يوسف لحياة بالبحث عن هشام.