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إصابة 9 مُعلمين في انقلاب "ميكروباص" بالوادي الجديد

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مصراوي Masrawy

إصابة 9 مُعلمين في انقلاب "ميكروباص" بالوادي الجديد

03:27 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

أرشيفية

الوادي الجديد - محمد الباريسي:

أصيب منذ قليل، 9 معلمين في انقلاب سيارة أجرة كانت تقلهم على أحد الطرق السريعة، بمركز الداخلة في الوادي الجديد.

تلقي اللواء عبد الرحمن شحاتة، مدير أمن الوادي الجديد، بلاغًا من إدارة النجدة، يفيد انقلاب ميكروباص أجرة على الطريق السريع الواصل بين قريتي غرب الموهوب القصر.

نتج عن الحادث إصابة 9 معلمين، وتم الدفع بسيارات إسعاف إلى موقع الحادث وإجراء الإسعافات الأولية لبعضهم، فيما نُقل عدد منهم إلى مستشفى الداخلة المركزي لتلقي العلاج.

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