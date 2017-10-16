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انطلاق محادثات دولية حول أفغانستان في سلطنة عمان

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مصراوي Masrawy

انطلاق محادثات دولية حول أفغانستان في سلطنة عمان

03:39 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

انطلاق محادثات دولية حول أفغانستان في سلطنة عمان

كابول - (د ب أ):

أعلنت وزارة الخارجية الأفغانية، اليوم الاثنين، أن جولة جديدة من المحادثات التي تهدف إلى تحقيق السلام بين الأفغانية والمسلحين انطلقت في مسقط عاصمة سلطنة عمان.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة شكيب مستغني لوكالة الأنباء الألمانية، أن انعقاد الاجتماع السادس لما تسمى بـ"مجموعة التنسيق الرباعية" بشأن عملية السلام في أفغانستان يأتي بعد فترة طويلة من التوقف، وذلك بمشاركة وفود من أفغانستان وباكستان والصين والولايات المتحدة.

وذكر مستغني أن الوفد الأفغاني يضم حكمت خليل كرزاي نائب وزير الخارجية، وممثلين عن مجلس السلم الأعلى في أفغانستان (وهو هيئة مستقلة مسؤولة عن المفاوضات مع المسلحين) ومجلس الأمن القومي ووزارة الدفاع والاستخبارات الأفغانية.

وتهدف مجموعة التنسيق إلى وضع خارطة طريق للوصول بحركة طالبان إلى الجلوس على طاولة المفاوضات، ولكنها لم تنجح في هذا حتى الآن.

وأوضح مستغني أن المشاورات ستتضمن "التنسيق والتعاون في جهود السلام والالتزامات التي تم قطعها في الاجتماعات السابقة، والسبيل للمضي في السلام ومكافحة الإرهاب".

كان آخر اجتماع للجنة قد عقد في مايو من العام الماضي، وسط توتر العلاقات بين أفغانستان وباكستان على خلفية اتهامات لإسلام آباد بدعم طالبان أفغانستان.

وأكد ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان أنه لم يتم دعوة أي قادة من طالبان للاجتماع. وترفض الحركة المبادرة منذ انطلاقها في يناير من عام 2016 .

وتسيطر طالبان على 11% من مساحة أفغانستان وتقاتل من أجل السيطرة على 30% أخرى. وتقوم الولايات المتحدة وعدد من دول حلف شمال الأطلسي "ناتو" حاليا بإرسال المزيد من القوات لدعم القوات الحكومية.

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