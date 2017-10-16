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قرقاش: الدبلوماسية لم تنجح في تصحيح السلوك الإيراني الخارجي

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مصراوي Masrawy

قرقاش: الدبلوماسية لم تنجح في تصحيح السلوك الإيراني الخارجي

03:34 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

قرقاش: الدبلوماسية لم تنجح في تصحيح السلوك الإيراني الخارجي

أنور قرقاش

كتبت - إيمان محمود:

قال وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش، اليوم الاثنين، قناة الجزيرة وإعلام قطر سيستمران في فبركة التقارير السلبية حول الإمارات، مضيفًا "سيبقى بيت القصيد تصحيح قطر لتوجهها في دعم التطرف والإرهاب للخروج من أزمتها".

وأضاف "قرقاش" عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر "سيستمر إنفاق المال القطري لكل مرتزق حتى تتعب حناجرهم، وسيبقى تغيير التوجه الداعم للتطرف والإرهاب وتقويض أمن الجار أساس الخروج من الأزمة".

وتساءل "هل نجحت الدبلوماسية والتواصل في تصحيح الخطاب والسلوك الإيراني الخارجي؟ والجواب "لا" صريحة".

جاءت تغريدات "قرقاش" بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ، مساء الجمعة، عن استراتيجيته الجديدة تجاه إيران، مؤكدا أنها تهدف إلى منع إيران من الحصول على السلاح النووي ودعم الإرهاب وزعزعة الشرق الأوسط، ملقيا الضوء على أن "التاريخ أظهر لنا أنه كلما تركنا التهديد لمدة أطول أصبح أكثر خطورة،" لافتا إلى أن "استراتيجيتنا تبدأ بفرض عقوبات مشددة ضد الحرس الثوري الإيراني".

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