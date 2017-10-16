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طرق طهي الفشار في الميكروويف

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مصراوي Masrawy

طرق طهي الفشار في الميكروويف

03:34 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

طرق طهي الفشار في الميكروويف

طرق طهي الفشار في الميكروويف

 كتبت - هدير غيث:

ذكر موقع" onegoodthing"، أن هناك طرق لعمل الفشار داخل الميكروويف منهم طريقتين أكثر سهولة وأماناً .

- الطريقة الأولى:

المكونات

حافظة ورقية

ذرة

ملح

زيت

طريقة التحضير

1-وضع نصف كوب من الذرة، والزيت، والملح، داخل الحافظة الورقية.

2-طهي الحافظة على الفشار جيدًا، حتى لا يتفرغ منها عند الطهي.

3-وضعها داخل الميكروويف، لمدة 3 دقائق.

4-عند انهاء طهي الفشار، يخرج من الميكروويف، ويفرغ في إناء التقديم.

 

- الطريقة الثانية

المكونات

نصف كوب ذرة

وعاء كبير بايركس

ملح

زيت

طريقة التحضير

1- وضع الذرة داخل وعاء البايركس.

2-وضع إناء آخر فوقه، لمنع خروج حبات الفشار خارج الطبق.

3-وضع الوعاء داخل الميكروويف، لمدة 3 دقائق.

4-يخرج منه، ويوضع في إناء التقديم.

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