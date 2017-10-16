طرق طهي الفشار في الميكروويف
طرق طهي الفشار في الميكروويف
03:34 م الإثنين 16 أكتوبر 2017
طرق طهي الفشار في الميكروويف
كتبت - هدير غيث:
ذكر موقع" onegoodthing"، أن هناك طرق لعمل الفشار داخل الميكروويف منهم طريقتين أكثر سهولة وأماناً .
- الطريقة الأولى:
المكونات
حافظة ورقية
ذرة
ملح
زيت
طريقة التحضير
1-وضع نصف كوب من الذرة، والزيت، والملح، داخل الحافظة الورقية.
2-طهي الحافظة على الفشار جيدًا، حتى لا يتفرغ منها عند الطهي.
3-وضعها داخل الميكروويف، لمدة 3 دقائق.
4-عند انهاء طهي الفشار، يخرج من الميكروويف، ويفرغ في إناء التقديم.
- الطريقة الثانية
المكونات
نصف كوب ذرة
وعاء كبير بايركس
ملح
زيت
طريقة التحضير
1- وضع الذرة داخل وعاء البايركس.
2-وضع إناء آخر فوقه، لمنع خروج حبات الفشار خارج الطبق.
3-وضع الوعاء داخل الميكروويف، لمدة 3 دقائق.
4-يخرج منه، ويوضع في إناء التقديم.
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