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بحضور مشيرة خطاب.. قومي المرأة ينظم "المرأة صانعة السلام" في الأوبرا الأربعاء

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مصراوي Masrawy

بحضور مشيرة خطاب.. قومي المرأة ينظم "المرأة صانعة السلام" في الأوبرا الأربعاء

03:37 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

مايا مرسي

القاهرة- أ. ش. أ.

ينظم المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي بعد غد الأربعاء احتفالية كبرى بعنوان "المرأة صانعة السلام"، بالتعاون مع جمعية محبي السلام ودار الأوبرا المصرية وبحضور السفيرة مشيرة خطاب ضيفة شرف المؤتمر وعدد من الوزراء والوزيرات على رأسهم الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي.

وصرحت الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس الاثنين، أن تلك الاحتفالية إيمانا بالدور المهم والمؤثر الذي تلعبه المرأة المصرية في سبيل إعلاء شأن وطنها وتقدمه وقدرتها على التأثير على المجتمع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وبالتزامن مع احتفالات مصر بنصر أكتوبر المجيد.

وقالت: إن الاحتفالية تأتي كذلك في إطار مبادرة (المرأة صانعة السلام..معا ضد التطرف والإرهاب) التي أطلقها المجلس دعما للجهود التى تبذلها الدولة لتوفير الأمن والأمان لجميع المواطنين.​

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