«جوجل» تتعاون مع «آفيز» لتصنيع سيارات ذاتية القيادة

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تتعاون شركة "وايمو" المملوكة بشكل جزئي إلى "جوجل" مع مؤسسة "آفيز" التقنية، في عملية تطوير السيارات الآلية التي لا تحتاج إلى قائد، من أجل إصدارها بشكل قريب في الأسواق العالمية.

وحسب موقع "CNBC”، فإن الشركتين الأمريكيتين ستتعاونان في مجالات التطوير التقني الخاص بالسيارة، في ظل رغبة "جوجل" المستمرة في الاستفادة من كافة الفرص المطروحة لتطوير السيارات ذاتية القيادة.

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وتتسابق العشرات من الشركات التقنية والمتخصصة في صناعة السيارات، من أجل تجهيز سيارات ذاتية القيادة صالحة للاستخدام في المدن بشكل سريع، غير أنه حتى الآن لا توجد مؤشرات واضحة على قدرة إحداها على تصنيعها بشكل كامل.