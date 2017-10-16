تبدو أنيقة ولكن.. 10 سيارات مظهرها سيخدعك

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تسعى عديد من الشركات العالمية المصنعة للسيارات في الوقت الحالي لتبني العديد من الأفكار الجديدة على مستوى التصميم الخارجي، وهو الأمر الذي من شأنه أن يجذب الجمهور بشكل رئيسي على مستوى الشكل، إلا أن الاهتمام ببعض الأمور الفنية الخاصة بتقفيل السيارة ووضع اللمسات الأخيرة على شكلها الخارجي وعملية تصنيعها، يمثل العامل الرئيسي في سمعتها السوقية.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع "تشيت شيت" مجموعة من السيارات التي تبدو أنيقة ولكنها تعاني من مشكلات صناعية.

ميتسوبيشي ميراج ES

على الرغم من مراعاتها للعديد من العوامل الفنية والشكلية، فإنها تعاني العديد من الأمور الخاصة باللمسات الأخيرة على مستوى الواجهة الأمامية، حيث أكد عدد من مستخدميها وجود أصوات داخلية مزعجة أثناء السير.

فيات 500L

تعاني السيارة من سمعة سيئة على مستوى بعض الأسواق العالمية، حيث حصلت على تقييم متواضع فيما يتعلق براحة الركاب والمقاعد الداخلية للسيارة، وذلك على الرغم من تصميمها الخارجي المميز والجاذب لعشاق السيارات المدمجة من جمهور السيارات العالمي.

ميتسوبيشي i-MIEV

تمثل واحدة من أرخص السيارات الكهربائية في العالم، وتتمتع بمظهر خارجي جذاب للغاية، إلا أنها تعاني من ضعف فني واضح في المحرك، وتعاني من مشكلات في التسارع.

كرايسلر 200

تحظى بقيمة كبيرة في الأسواق التي تعرض فيها، إلا أن ذلك قد شابه سمعة سيئة تتعلق براحة الركاب في الأجزاء الخلفية من السيارة، وهو الأمر الذي أثر بالسلب على تقييمها السوقي.

نيسان أليتما

على الرغم من كونها واحدة من أشهر الإصدارات السيدان، فإنها سجلت مستويات منخفضة من التقييمات الخاصة باستهلاك الوقود ونعومة القيادة، والتي تعد أحد أهم عوامل إنجاح السيارة في الأسواق.

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دودج جورني

تواجه مشكلة فنية في قدراتها على تحمل الصدمات في الجزء الأمامي من السيارة، والذي يعاني من الضعف الواضح في كافة الاختبارات الفنية التي تم إخضاعها لها.

مرسيدس CLA

تعاني تلك الفئة -على الرغم من قدراتها كإحدى السيارات الفاخرة- فإنها تعاني بشكل واضح في مستويات القيادة السلسة، والتي يراها الجمهور واحدة من أهم العوامل، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل كبير على وضعها في بعض الأسواق.

مزراتي غيبلي

تتمثل المشكلات الفنية الخاصة بالسيارة، هو اعتماد السيارة بشكل رئيسي على أجزاء ضعيفة على المستوى الداخلي في بناء السيارة، وهو الأمر الذي يهدد سمعتها بشكل رئيسي في الأسواق العالمية.

لاند روفر ديسكفري

واحدة من أفضل السيارات التي تنتمي للطراز الرياضي متعدد الأغراض، حيث تعاني السيارة من مشكلة فنية في انطلاقها، حيث يقوم المحرك بضخ قوة كبيرة أو صغيرة للغاية، ولا تعترف السيارة بالنسق المتوسط.

كاديلاك إسكيليد

تعاني السيارة بسبب وزنها الكبير من صعوبات في إيقاف الحركة، وهو الأمر الذي يفسر ضعف تقارير الاستهلاك الخاصة بها على مستوى واسع، وذلك على الرغم من قدراتها الرفاهية الكبيرة.