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تواصل الاجتماعات لليوم الثاني في تونس لتعديل اتفاق الصخيرات الليبي

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مصراوي Masrawy

تواصل الاجتماعات لليوم الثاني في تونس لتعديل اتفاق الصخيرات الليبي

03:21 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

تواصل الاجتماعات لليوم الثاني في تونس لتعديل اتفاق الصخيرات الليبي

اتفاق الصخيرات الليبي

تونس - أ ش أ

واصلت لجنتا الصياغة المنبثقتان عن مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين اليوم الاثنين، اجتماعاتهما المشتركة لليوم الثاني على التوالي في تونس، للوصول إلى تعديلات توافقية على الاتفاق السياسي الليبي (اتفاق الصخيرات).

وتمحور اجتماع أعضاء لجنتي الصياغة، أمس، حول آلية اختيار المجلس الرئاسي المصغر ورئيس الوزراء بالإضافة الى اختصاصات وصلاحيات كل من المجلس الرئاسي والحكومة.

وكان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا غسان سلامة أعرب عن أمله في أن تتوصل لجنتا صياغة التعديلات على اتفاق الصخيرات، خلال الأيام القليلة المقبلة، إلى اعتماد آلية شفافة تضمن وجود مجلس رئاسي مصغر يجسد وحدة ليبيا، وحكومة تضع نصب عينيها بكل تجرد معالجة أوضاع الناس المعيشية الصعبة، وتوحيد المؤسسات العامة، وتهيئة البلاد لانتخابات رئاسية وتشريعية وبلدية حرة ونزيهة خلال عام واحد.

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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