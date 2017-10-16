الحشد الشعبي يحذر البارزاني من إدخال عناصر متمردة إلى كركوك لإثارة الفوضى

بغداد - أ ش أ

حذر عضو هيئة الرأي بالحشد الشعبي العراقي كريم النوري، اليوم الاثنين، رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني من إدخال عناصر متمردة من تنظيم "البي كا كا" التركي المحظور إلى كركوك لإثارة الفوضى والقتال في المحافظة.

وقال النوري - في تصريح خاص لوكالة أنباء الإعلام العراقي "واع" - "إن القوات الأمنية استطاعت الانتشار في العديد من المناطق والمنشآت النفطية والعسكرية التي انسحبت منها قوات البيشمركة بموجب الاتفاقيات السابقة، والتي لم تكن داخل حدود الإقليم، مشيرا إلي أن القوات الأمنية الاتحادية مازالت في تقدم".

وأضاف "أن الحشد يحذر البارزاني من إدخال عناصر الـ"بي كا كا"، المدعومة من البارزاني إلى المحافظة لإثارة الفتنة وإرباك الوضع الأمني".

وكانت القوات الأمنية الاتحادية العراقية قد بسطت سيطرتها على أغلب المواقع التي كانت تحت سيطرة البيشمركة في كركوك اليوم دون أي مقاومة تذكر.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية التركية أن أنقرة مستعدة للتعاون الكامل مع الحكومة المركزية العراقية لإنهاء وجود حزب العمال الكردستاني في العراق.

وأضافت الخارجية التركية، في بيان أوردته قناة "العربية الحدث" الإخبارية، أن أنقرة ستساند بغداد في تحقيق السلام والاستقرار في البلاد بعد استعادة القوات العراقية للعديد من المواقع قرب كركوك من مقاتلين أكراد.

يأتي ذلك عقب إعلان القوات العراقية استعادة السيطرة على مطار كركوك العسكري شرق مدينة كركوك من قوات البشمركة الكردية التي استولت عليه في يونيو 2014.