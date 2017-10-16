تنفيذ نحو 53 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت جهود الحملة – التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية على مدار 24 ساعة، عن تنفيذ نحو 53 ألف حكم قضائي متنوع، شملت تنفيذ 289 حكما جنائيا ، و18 ألفا و851 حكم حبس جزئي ، و٣ آلاف و 328 حكم حبس مستأنف، و24 ألفا و345 حكم غرامة، و 6 آلاف و17 حكم مخالفات.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.