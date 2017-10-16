ضبط 236 قضية مخدرات و4 تشكيلات عصابية خلال 24 ساعة

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي، عددا من الحملات التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.

و أسفرت نتائج تلك الحملات، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية – على مدار ٢٤ ساعة - في مجال قضايا المخدرات عن ضبط 236 قضية بمضبوطات أبرزها 77 كجم بانجو، و 11 كجم حشيش، و459 جم من مخدر "الاستروكس"، وفي مجال التشكيلات العصابية، عن ضبط 4 تشكيلات ضمت 11 متهما ارتكبوا 17 حادث سرقة.

كما أسفرت نتائج الحملات عن ضبط 60 متهما هاربا مطلوب ضبطهم على ذمة أحكام قضائية ، و14 متهما بالبلطجة ، و إعادة 18 سيارة مسروقة، فضلا عن ضبط 457 دراجة نارية مخالفة.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.