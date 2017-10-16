الداخلية تكشف تفاصيل الهجوم الإرهابي على منطقة "البنوك" بالعريش

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

أعلنت وزارة الداخلية عن استشهاد 3 من رجال الشرطة ومدني خلال إحباط هجوم إرهابي بمنطقة "البنوك" بالعريش.

وأوضحت وزارة الداخلية في بيان لها، اليوم الإثنين، حصل مصراوي على نسخة منه، أن مجموعات من العناصر الإرهابية المسلحة استهدفت، صباح اليوم، التمركزات الأمنية المعينة لتأمين المنشآت الهامة بشارع 23 يوليو دائرة قسم ثان العريش، وقامت بإطلاق الأعيرة النارية تجاه القوات وتفجير عدد من العبوات الناسفة.

وأضافت الوزارة في بيانها أنه في تلك الأثناء وخلال تصدي القوات للهجوم الإرهابي، استهدفت مجموعة من العناصر الإرهابية فرع أحد البنوك الكائنة بذات المنطقة، مستخدمة العبوات الناسفة وأطلقت الأعيرة النارية تجاه القوات المعينة لتأمين البنك، مما أسفر عن استشهاد ثلاثة من رجال الشرطة، ووفاة أحد أفراد الأمن الإداري بالبنك، ومواطنة تصادف تواجدها داخل البنك، وإصابة عدد من المواطنين المتواجدين بالمنطقة، فيما استولى عدد من العناصر الإرهابية أثناء فرارهم على مبالغ مالية من داخل خزينة البنك جاري حصرها.

وأشارت الداخلية إلى أنه تم التعامل مع عدد من العبوات الناسفة بالمنطقة المحيطة بفرع البنك وإبطال مفعولها، فيما تقوم قوات الأمن بعملية تمشيط واسعة بالمنطقة لملاحقة العناصر الإرهابية وضبطهم.