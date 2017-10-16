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ضبط أكثر من 59 ألف مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

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مصراوي Masrawy

ضبط أكثر من 59 ألف مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

03:15 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

ضبط أكثر من 59 ألف مخالفة مرورية على مستوى الجمهورية خلال 24 ساعة

مخالفة مرورية

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
شنت الإدارة العامة للمرور عددا من الحملات المرورية والانضباطية بالشوارع، وعلى الطرق السريعة، وذلك بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية.
‫وأسفرت نتائج هذه الجهود، التي أشرف عليها مساعد وزير الداخلية للشرطة المتخصصة اللواء علاء الدجوي، ومدير الإدارة العامة للمرور اللواء عصمت الأشقر، خلال 24 ساعة، عن ضبط 59 ألفا و206 مخالفات مرورية، و911 دراجات نارية مخالفة، وحجز 360 سيارة ودراجة نارية، ورفع 46 سيارة ودراجة متروكة بالشوارع والميادين.
كانت الإدارة العامة للمرور قد وجهت عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم.

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مصراوي Masrawy

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