بالصور - تشييع جنازة الشهيد مجند "أسامة فرج" في بني سويف

بني سويف ــ أحمد كامل:

شيع المئات من أهالي قرية الزيتون في بني سويف، اليوم الإثنين، جثمان الشهيد مجند "أسامة فرج"، الذي استشهد في الهجوم على كمين كرم القواديس بشمال سيناء، في جنازة عسكرية مهيبة.

وتقدم الجنازة العسكرية المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، والعقيد محمود عبدالمجيد بشير المستشار العسكري للمحافظة، واللواء عادل حجازي نائب مدير أمن بني سويف، واللواء علاء شاكر مساعد مدير الأمن، وعدد من القيادات العسكرية والأمنية بالمحافظة.

وأدى المحافظة الصلاة على جثمان الشهيد بمسجد عمر بن عبدالعزيز بوسط مدينة بني سويف بحضور النائب هشام مجدي عضو مجلس النواب عن دائرة ناصر.