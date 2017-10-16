القليوبية تتسلم 10 سيارات لدعم منظومة النظافة

القليوبية - أسامة علاء الدين:

تسلمت محافظة القليوبية، اليوم الإثنين، 10 سيارات قلاب، لدعم منظومة النظافة بالمحافظة.

يأتي ذلك في إطار بروتوكول التعاون بين محافظة القليوبية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي، والذي وقعه اللواء محمود عشماوي محافظ الإقليم، مع الهيئة بحضور وزير الإنتاج الحربي.

وأكد "عشماوي"، في تصريحات صحفية اليوم، أن تلك السيارات، تأتي استكمالا للتعاون بين المحافظة والهيئة القومية للإنتاج الحربي، ولدعم منظومة النظافة بالمحافظة.