بالصور..هشام الشريف يكرم القيادات المتميزة في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

كرم الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، عددًا من القيادات التنفيذية المتميزة بمحافظة بورسعيد.

وقدم "الشريف" للمتميزين، خلال المؤتمر الذي عقده بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، في ختام جولته بالمشروعات التنموية في المدينة، شهادات تقدير ودروع، وطالب ببذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين، والمساهمة في عملية التنمية التي تشهدها المحافظة.

واستقبل محافظ بورسعيد، وزير التنمية المحلية، في بداية زيارته فور وصوله لديوان عام المحافظة، أعقبه حضور الصباح بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات وتفقد مدرسة القناة الإعدادية بنين، تخللها استماعه لشرح أحد الطلاب لدرس في مادة الجغرافيا، ثم جولة بعدد من المشروعات والمناطق السياحية مثل قاعدة تمثال "ديليسبس" والميناء السياحي وخطة تطوير الشاطئ وكنيستي سانت أوجيني والأنبا بيشوى.

وتوجه الوزير إلى مدينة بورفؤاد لتفقد إدارة المرور ومحطتين للصرف الصحي ومجلس المدينة ومستشفى بورفؤاد العام، ثم يعود لبورسعيد لتفقد منظومة النظافة الجديدة بمنطقة الطاقة الشمسية في حي الزهور والمركز الأوليمبي، وحديقتي سعد زغلول والفرما، والمجمع الثقافي الترفيهي.