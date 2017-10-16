أخبار عاجلة

أمم إفريقيا للطائرة - التحليل الفني لمباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
بالصور.. إحباط محاولتين للتنقيب عن الآثار داخل منزلين بأسوان -
الصحة: وفاة 4 مواطنين وإصابة 16 في حادث تصادم بسوهاج -
صاحب أول «هاتريك» بالدوري.. 10 معلومات لا تفوتك عن حسين الشحات -
يد الأهلي تعبر إلى نصف النهائي لمواجهة الزمالك في البطولة الأفريقية -
أمم إفريقيا للطائرة - لقاء مع المدرب العام لمنتخب الطائرة وعبد الله عبد السلام عقب الفوز على رواندا -
ضبط 25 مهاجرًا غير شرعي بمنطقة سيدي خليفة ببنغازي -
أمم إفريقيا للطائرة - توقعات أداء وأجواء ماقبل مباراة مصر و رواندا بأمم إفريقيا للطائرة -
"الأزهر" يتراجع عن قرار ​إلغاء الشهادة الابتدائية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور..هشام الشريف يكرم القيادات المتميزة في بورسعيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور..هشام الشريف يكرم القيادات المتميزة في بورسعيد

03:12 م الإثنين 16 أكتوبر 2017

  • عرض 3 صورة

    181e8cab55.jpg

  • عرض 3 صورة

    2017_10_16_15_12_41_990.jpg

  • عرض 3 صورة

    0ad1d78697.jpg

إعادة الألبوم

بالصور - تشييع جنازة الشهيد مجند

الألبوم التالى

بالصور - تشييع جنازة الشهيد مجند "أسامة فرج" في بني سويف

بورسعيد - طارق الرفاعي:

كرم الدكتور هشام الشريف، وزير التنمية المحلية، اليوم الإثنين، عددًا من القيادات التنفيذية المتميزة بمحافظة بورسعيد.

وقدم "الشريف" للمتميزين، خلال المؤتمر الذي عقده بديوان عام محافظة بورسعيد، بحضور المحافظ اللواء عادل الغضبان، في ختام جولته بالمشروعات التنموية في المدينة، شهادات تقدير ودروع، وطالب ببذل المزيد من الجهد لخدمة المواطنين، والمساهمة في عملية التنمية التي تشهدها المحافظة.

واستقبل محافظ بورسعيد، وزير التنمية المحلية، في بداية زيارته فور وصوله لديوان عام المحافظة، أعقبه حضور الصباح بمدرسة بورسعيد الثانوية بنات وتفقد مدرسة القناة الإعدادية بنين، تخللها استماعه لشرح أحد الطلاب لدرس في مادة الجغرافيا، ثم جولة بعدد من المشروعات والمناطق السياحية مثل قاعدة تمثال "ديليسبس" والميناء السياحي وخطة تطوير الشاطئ وكنيستي سانت أوجيني والأنبا بيشوى.

وتوجه الوزير إلى مدينة بورفؤاد لتفقد إدارة المرور ومحطتين للصرف الصحي ومجلس المدينة ومستشفى بورفؤاد العام، ثم يعود لبورسعيد لتفقد منظومة النظافة الجديدة بمنطقة الطاقة الشمسية في حي الزهور والمركز الأوليمبي، وحديقتي سعد زغلول والفرما، والمجمع الثقافي الترفيهي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور - القمامة تحاصر "المقابر القديمة" في بورسعيد

    أخبار

  • وزير التنمية المحلية: إنشاء مجلس للتراث في بورسعيد وتحويلها لمحافظة

    أخبار

  • بالصور - وزير التنمية المحلية يتفقد مصنع تدوير القمامة في بورسعيد

    أخبار

  • بالصور.. وزير التنمية المحلية يتفقد مستشفى حكوميًا في بورسعيد

    أخبار

إعلان

a7492b998f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

"النواب الأمريكي" يوافق على خطة موازنة تسمح بإجراء تخفيضات ضريبية

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

مصرع 3 من أفراد قوات حفظ السلام الدولية في شمال مالي

إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية

إسبانيا تعتقل نائب وزير فنزويلي سابق بناء على مذكرة أمريكية

فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال

فتح: تصريحات تيريزا ماي حول وعد بلفور مرفوضة وتدعم الاحتلال