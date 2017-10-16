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مقتل والد مريض في مستشفى عام على يد هيئة التمريض والعاملين بالمستشفى

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مقتل والد مريض في مستشفى عام على يد هيئة التمريض والعاملين بالمستشفى مقتل والد مريض في مستشفى عام على يد هيئة التمريض والعاملين بالمستشفى

لقي والد مريض داخل مستشفى ههيا العام بمحافظة الشرقية ، صباح اليوم، مصرعه على يد هيئة التمريض بالمستشفى بعد الاعتداء عليه ضربا، عقب مشادة كلامية بينهم، نتج عن هذه المشادة اعتداء التمريض على والد المريض مما جعله يلفظ أنفاسه الأخيرة

وكان سبب المشادة الكلامية هو السؤال عن سبب عدم وجود طبيب، وعلى الفور تم إبلاغ قسم شرطة هيها، وتم الانتقال إلى موقع الحادث بالمستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم إبلاغ النيابة العامة، للتحقيق في الجريمة، وكشفت التحريات انه أثناء ذهاب المواطن “السيد م ى” يبلغ من العمر 56 عام ويعمل أدارى بإدارة ههيا التعليمية، مصطحبا ابنه الذي يعانى من ضيق في التنفس.

وعندما سئل والد المريض عن الطبيب المتواجد في المستشفى، دارت مشادة كلامية بينه وبين العاملين بالمستشفى تطورت إلى الاعتداء بالضرب عليه وضربة بركلة في مكان حساس أدت هذه الضربة إلى مقتله على الفور، ووقع جثة هامدة وحاولوا وضعه على الأجهزة ألا انه لفظ أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة، تم تحرير محضر بالواقعة رقم 4517 أدارى وتم العرض على النيابة .

 

المصدر : فايف

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